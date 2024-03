Rapport: Grand Theft Auto VI fortsatt i rute for planlagt lansering

HQ

I forrige uke kom nyheten om at Grand Theft Auto VI - en av de mest etterlengtede titlene i spillhistorien - kan bli forsinket med opptil ett år. Det ble hevdet at utviklerne hos Rockstar slet med å holde tritt med arbeidsmengden som lå foran dem, og at det ikke var sannsynlig at lanseringen ville skje tidlig i 2025.

Nå er det imidlertid en ny stemme som avkrefter disse ryktene. Mike Straw fra Insider Gaming skal ha snakket med flere kilder som alle sier at spillet er i rute. Alt som tyder på det motsatte, blir sett på som rene gjetninger.

Siden ingen av disse kildene er Rockstar selv som forteller oss hva som foregår, er det verdt å ta frem saltbøssene og dosere en klype her. Vi får håpe at Rockstar rekker å levere Grand Theft Auto VI i tide, men at det ikke fører til at flere sover ved skrivebordet.