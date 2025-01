Rapport: Guillemot-familien og Tencent søker allianse for å kontrollere og avvikle Ubisoft

HQ

Såpeoperaen om Ubisofts finansielle krise tok en ny vending i dag. En ny rapport fra Bloomberg hevder at Guillemot-familien, selskapets grunnleggere og majoritetsaksjonærer, er i samtaler med selskapets andre store aksjonær, den kinesiske giganten Tencent, for å øke verdien av det franske selskapet. Selv om dette ville være ganske drastisk sett fra brukernes synspunkt.

Begge selskapene ønsker å opprette et nytt selskap ved å bruke utvalgte eiendeler fra det nåværende Ubisoft (dvs. ansatte, kontorer, studioer og IP-er) for å relansere og skape en vekststrategi for Tencent utenfor Kina.

En slik avtale vil gi Tencent mer kontroll over Ubisofts immaterielle rettigheter, og vil samtidig være et viktig skritt i selskapets ekspansjon utenfor det kinesiske markedet. Guillemot-familien, på sin side, ville også sikre sin kontroll over eksisterende eiendeler fra minoritetsaksjonærer. Tencent og Guillemot-familien eide 25,4 % av Ubisofts aksjekapital og 29,6 % av stemmerettighetene per 31. mars, viser Ubisofts årsrapport.

Foreløpig har begge parter nektet å uttale seg, og Bloomberg rapporterer at deres kilder har foretrukket å være anonyme, ettersom forhandlingene fortsatt pågår.

Kan du se for deg en fremtid med en ny spillgigant født fra asken av det nåværende Ubisoft?