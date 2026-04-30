Rapport hevder Amazon "ikke vet hva de skal gjøre med" James Bond

Hva er det egentlig som skjer med James Bond-serien? En stund så det ut til at ting gikk fremover i et godt tempo, med en regissør og en forfatter bestemt for prosjektet, og disse var to ganske kjente navn i henholdsvis Denis Villeneuve og Steven Knight. Men etter at disse kreative valgene ble tatt, ser det ikke ut til at det har vært noen særlig fremgang i arbeidet med filmen, noe en ny rapport fra The Telegraph har sett nærmere på.

Rapporten hevder at Amazon ikke har mye av en plan på plass for Bond-franchisen, og at en forfatter har sagt "ingen vet hva som skjer". Dette forverres av et manglende manus fra Knight, som hevdes å være "ikke i nærheten av klart" alt mens andre kreative nøkkelpersoner som Villeneuve ser ut til å være mer opptatt med andre prosjekter i stedet for å drive franchisen fremover.

Det nevnes til og med direkte at lederne i Amazon MGM Studios er "fed up with even thinking about 007's future".

Det er absolutt ikke et godt bilde som males om fremtiden til Bond, som tilsynelatende har falt i uorden etter at de mangeårige produsentene og forvalterne Barbara Broccoli og Michael G. Wilson ble fjernet. Det verste er at det ikke er noe som tyder på at denne rapporten er helt på jordet, ettersom No Time to Die debuterte i 2021, og i løpet av de fem årene som har gått siden den gang, har det skjedd svært lite med Bonds skjebne.

Rapporten inneholder også en kort uttalelse fra en professor i filmstudioer som hevder at de "får inntrykk av at de ikke vet hva de skal gjøre med det", noe som gjør den antatte premieredatoen 2028 for neste kapittel tilsynelatende veldig usannsynlig.