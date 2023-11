Rapport hevder at 83 % av mobilspillene mislykkes tre år etter lansering

HQ

En ny rapport har avslørt noen ganske sjokkerende tall om mobilspill. Den viser at 83 % av mobilspillene mislykkes tre år etter lansering, og at 46 % av dem avbrytes under utviklingen.

Rapporten, som er basert på intervjuer med 500 spillutviklere i Storbritannia og USA, er utarbeidet av Atomik Research for SuperScale's Good Games Don't Die og delt med GamesIndustry.biz.

En annen interessant detalj er at de fleste mobiltitler når inntektstoppen i løpet av de første 12 månedene. Denne andelen er så høy som 76 % for mobilspill i løpet av det første året, og så lav som 4 % for spill i løpet av det andre året.