Rapport: Hiroyuki Sanada kan spille hovedrollen i Ghost of Tsushima-filmen

Vi vet ikke mye om Chad Stahelskis Ghost of Tsushima-film, bortsett fra at den er på vei. Nå har vi kanskje noen detaljer om hvordan rollebesetningen vil se ut, som ifølge DanielRPK (via The Game Awards), Shogun-stjernen Hiroyuki Sanada blir sett på for en rolle.

Det er usannsynlig at Sanada vil ta på seg rollen som Jin Sakai, med tanke på at Ghost of Tsushima-hovedpersonen er avbildet som en yngre mann i spillet. Sanada har tidligere jobbet med Stahelski på John Wick: Chapter 4, så vi kan definitivt se ham ta på seg en rolle i denne filmen, skjønt.

Hvem synes du Sanada burde spille i Ghost of Tsushima?