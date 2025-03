Rapport: Hollow Knight: Silksong slippes i juni i år

HQ

I år er det tredje gang siden Xbox avslørte en hel rekke spill på sin Summer Showcase, og lovet at vi skulle få dem alle i løpet av de neste 12 månedene. Hollow Knight: Silksong var med på det showet, og det er siste gang vi så noe vesentlig av Team Cherrys etterlengtede oppfølger.

Selv om det har tatt langt mer enn 12 måneder for oss å se spillet, hevder innsider Extas1 (via TheGamer) at vi ikke trenger å vente mye lenger. Han tror at Silksong vil bli utgitt på Game Pass en gang i juni "senest."

Tilsynelatende er dette fristen Microsoft har fått for spillets lansering. Dette betyr imidlertid ikke at det er hugget i stein at Silksong vil slippes innen juni. Nylig fikk Extas1 noe galt da han hevdet at Tony Hawks Pro Skater 3 + 4 ville bli skyggedroppet på et sommershow. Imidlertid har han hatt rett før, og å komme med en så dristig påstand på noe som Hollow Knight: Silksong er en stor avtale. Noe han neppe vil gjøre på et innfall.

Som alltid anbefaler vi likevel at du tar mer enn den daglige anbefalte dosen salt med dette ryktet, og ikke lar deg rive med av Silksong-hype-toget før noe offisielt kommer ut.