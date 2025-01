Rapport: Horizon MMO-en har blitt kansellert

HQ

Virkningen av den ødeleggende fiaskoen som var Concord har fortsatt å skape kaos for Sony Interactive Entertainment. Etter at to live-tjenesteprosjekter ble lagt ned, spill som var under utvikling av Days Gone -skaperen Bend Studio og Demon's Souls-utvikleren Bluepoint Games, ser det nå ut til at et tredje live-prosjekt har blitt økset, og dette er den høyprofilerte Horizon MMO.

Spillet har vært i produksjon med NCSoft, og det er den sørkoreanske publikasjonen MTN (via ResetEra) som har hevdet at arbeidet med tittelen har blitt stoppet. Nærmere bestemt er det Projects Pantera, H og J som har blitt stoppet hos NCSoft, med Horizon MMO som tilsynelatende er Project H.

Ingen offisielle ord har kommet fra Sony om denne saken ennå, men rapporten hevder at Project H ble lagt ned i begynnelsen av året, og at utviklerne har blitt flyttet over på andre prosjekter.

Det skal likevel bemerkes at Project H ikke er Horizon Online -spillet som også skal være i arbeid og under utvikling på Guerrilla Games selv. Det prosjektet ser fortsatt ut til å være i live for øyeblikket, sannsynligvis fordi ryktene antyder at det vil debutere en gang i år.