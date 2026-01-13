Rapport: Hurtiglading er den viktigste årsaken til batteriforringelse

HQ

Noen forbrukere avstår fortsatt fra å kjøpe en helt ny elbil fordi de er redde for batteridegradering, det vil si at batteripakken kan miste effektiv rekkevidde over tid, eller rett og slett gå i stykker etter hvert som årene og kilometerne ruller.

Det kanadiske forskningsfirmaet Geotab har undersøkt over 22 700 elbiler fordelt på 21 modeller, og funnet ut at den viktigste årsaken til batteridegradering er raskere ladehastigheter enn gjennomsnittet, det vil si over 100 kilowatt, som oftest på bensinstasjoner og ved ladeparker, der hastigheten til og med kan overstige 300 kilowatt.

Selv om hurtiglading er den viktigste årsaken til forringelse, skisserer rapporten også at denne forringelsen er ganske minimal totalt sett. Rapporten viser at en gjennomsnittlig elbil i undersøkelsen opplever 1,5 % forringelse årlig, mens de som bruker hurtiglading regelmessig, opplever en forringelse på 2,5 %.

Det bør også bemerkes at disse tallene gjelder for de første årene av batteripakkenes levetid, og at kurven vil jevne seg ut over tid.