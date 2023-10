Rapport: Hyenas var Segas dyreste spill noensinne

HQ

I slutten av forrige måned ble det avslørt at Creative Assembly og Sega hadde bestemt seg for å kansellere Hyenas, et skytespill som vi sammenlignet med både Payday og Apex Legends etter at vi fikk spille det på Gamescom.

Den gangen fikk vi ikke så mange detaljer om kanselleringen, men Volound og VGC har massevis av detaljer å dele om det hele, som inkluderer ting som dårlig ledelse, et misforstått bytte av spillmotor, manglende risikovilje og en generell mangel på retning. Men det er en annen ting som skiller seg mest ut i rapporten, for det viser seg at Hyenas var Segas dyreste spill noensinne - inkludert Shenmue, som lenge var det dyreste spillet noensinne. En anonym utvikler sier:

"Jeg glemte å nevne at Hyenas var Segas største budsjettspill noensinne. Mot slutten var det folk fra Sega Japan mer eller mindre permanent på kontoret i Storbritannia, dette har ALDRI skjedd så lenge jeg har jobbet hos CA, de kom av og til på besøk og sjekket hvordan et spill så ut, men som jeg sa tidligere, de holdt seg stort sett unna."

Shenmue kostet 70 millioner dollar å utvikle, og hvis Hyenas var enda dyrere, betyr det at det er en seriøs kandidat til å være den dyreste nedleggelsen av et videospill noensinne.