Rapport: Id Software og ZeniMax Online Studios vil overleve «Xbox-omstarten»

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Som vi nettopp har rapportert, vil rundt 3 200 ansatte i Microsofts spillavdelinger miste jobbene sine som en del av «Xbox-omstarten». Begrepet ble myntet av Xbox-sjefen Asha Sharma, som mener det er nødvendig fordi virksomheten sliter.

For Double Fine og Compulsion ser det ut til å ende rimelig lykkelig, ettersom de går tilbake til å være uavhengige studioer og ser ut til å beholde sine immaterielle rettigheter. Ninja Theory og Undead Labs har derimot funnet nye eiere, mens Arkane utforsker ulike alternativer.

Sistnevnte var en del av oppkjøpet av Bethesda, men hva vil skje med de andre studioene som tilhører Bethesda? Heldigvis ser det ut til at svaret er at de i det minste vil klare seg rimelig bra (sammenlignet med å bli lagt ned). Bloomberg-journalisten Jason Schreier skriver på Bluesky at selv om det helt sikkert vil bli nedbemanninger, vil både id Software (Doom) og ZeniMax Online Studios (The Elder Scrolls Online) overleve.

Dette er selvfølgelig ikke en offisiell kilde, men Schreier tar svært sjelden feil, så hvis du har vært bekymret for Bethesdas utviklere, ser det ut til at du i det minste kan puste lettet ut, i hvert fall delvis.