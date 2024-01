Rapport: Ikke forvent noen mangel på Switch 2

HQ

Det finnes for tiden utallige rykter og rapporter som hevder at Nintendo vil lansere sin neste konsoll, foreløpig kalt Switch 2, senere i år - inkludert en undersøkelse blant 3000 utviklere, hvorav 8 % svarte at de jobber med spill til dette ennå ikke annonserte formatet.

Nå har vi fått nok et ganske solid bevis på Switch 2s eksistens fra Bloombergs teknologireporter Takashi Mochizuki, som skriver på X at vi ikke bør forvente mangel på konsoller å kjøpe, ettersom 10 millioner enheter vil være tilgjengelige bare det første året, basert på data om skjermforsendelser. Mochizuki fortsetter: "I motsetning til PS5 og XSX/S som opplevde mangel på brikker ved lansering, vil Nintendos være mye lettere å finne i butikkene".

Dette betyr forhåpentligvis at vi ikke får det samme problemet (eller helst ikke noe problem) med skalpere, som lenge forsøkte å lure fans til å kjøpe både PlayStation 5 og Xbox Series X til latterlige priser.