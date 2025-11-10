Rapport: "Ingen mengde harme eller ønsker eller løgner vil endre" at Superman var en stor suksess

HQ

Det var mye som hvilte på Supermanns skuldre denne sommeren. Selv om det nye DCU hadde fått et forsprang med Creature Commandos i desember 2024, var dette live-action-debuten for både den nye Superman og hele DCs filmatiske univers. Heldigvis ser det ut til å ha fått en god start, med høye seertall og sterke kinotall, samt en utrolig sterk debut på HBO Max.

Men noe som har preget diskusjonene i forkant av filmen, er at tilhengere av det såkalte Snyderverse, det forrige DC-filmuniverset der Henry Cavill spilte Superman, har hatt heftige diskusjoner med dem som foretrekker dette nye DCU. Førstnevnte gruppe ønsker ofte å få det til å virke som om Superman ikke var kommersielt vellykket, mens sistnevnte gruppe er uenig i den tolkningen. Så hvem har rett?

Nå har Forbes satt foten ned i denne saken i en artikkel om det potensielle Warner-oppkjøpet vi tidligere har rapportert om, der de går i dybden på hvordan dette vil påvirke DCU. De bruker svært skarpe formuleringer og skriver blant annet :

"Det finnes mange feilaktige analyser der ute om Gunn, DCU og Superman. Noen nettsteder (for det meste på fansider av lav kvalitet som pusher rykter og clickbait) prøver å fremstille det som om Superman er en slags kassasvikt og at publikum ikke er interessert ... men du kan trygt ignorere det og alle som pusher disse falske narrativene."

Forbes legger også til at "Superman er den mest populære superheltfilmen i 2025" og hadde "et kassaresultat som var minst 40 % eller mer høyere enn noen av de ni foregående DCEU-filmene fra de siste åtte årene", samt slo "alle de tre Marvel Studios-utgivelsene i år", som selvfølgelig inkluderte sommerens store utgivelse Fantastic Four: First Steps. De avslutter med å si :

"Superman fikk også universell kritikerros og høye publikumsscorer, i tillegg til sterke strømmetall og salg og utleie av hjemmeunderholdning. Filmen vil ha generert betydelig mer enn 100 millioner dollar i overskudd og nærme seg 150 millioner dollar globalt når alt er sagt og gjort i år. Den er ikke en fiasko, den underpresterte ikke, den var høyt elsket av mainstream-publikummet og de fleste fansen, og ingen form for harme, ønsker eller løgner vil endre disse faktaene."

Forbes lander derfor på at Warners nye DCU mest sannsynlig er sikret uavhengig av hvem som tar over i fremtiden, og ethvert ønske om å riste opp i dette vil trolig redusere sjansene for at en avtale går gjennom.

Det neste prosjektet fra DCU skulle være Lanterns i begynnelsen av 2026, men som vi nylig rapporterte, ser det ut til at dette har endret seg slik at den i stedet vil bli utgitt etter Supergirl. I tillegg til disse to kommer også filmen Clayface neste år.