Rapport: Innspillingen av Edge of Tomorrow 2 starter neste år

Det er nesten ti år siden sist vi gikk i kamp sammen med Tom Cruise og Emily Blunt i Edge of Tomorrow. Filmen fikk riktignok en lunken mottakelse da den hadde premiere, men i løpet av årene har den fått en hengiven kultskare. Ryktene om en oppfølger har svirret en stund, og ifølge nye rapporter er både Cruise og Blunt klare til å gjenta sine respektive roller neste år, når produksjonen forventes å starte. Regissør Doug Liman skal også være tilbake, mens Christopher McQuarrie skal stå for manuset.

Den plutselige gjenoppblomstringen av Edge of Tomorrow 2 på bransjeradaren er angivelig knyttet til Deeper, Cruises høybudsjett-undervannsprosjekt med Ana de Armas som ble skrinlagt på grunn av løpske produksjonskostnader.

Er du spent og håpefull for Edge of Tomorrow 2?