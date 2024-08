Rapport: Intel planlegger å permittere tusenvis av ansatte

HQ

Ifølge en rapport fra Bloomberg, som senere også ble støttet av Reuters, planlegger selskapet å si opp tusenvis av ansatte for å kutte kostnader og øke lønnsomheten. Håpet er at disse tiltakene vil spare selskapet for rundt 3 milliarder dollar innen neste år.

Allerede i fjor reduserte Intel arbeidsstokken betydelig fra 124 000 til 110 000 ansatte, en nedbemanning som nå ser ut til å gå inn i sin andre fase. Opprinnelig gikk det rykter om at ytterligere 10 000 stillinger skulle kuttes, men rapporten har siden blitt revidert til å bli beskrevet som "tusenvis".

Nyheten kommer på et dårlig tidspunkt med tanke på den eskalerende situasjonen med sviktende 13. og 14. generasjons Intel-prosessorer, som selskapet så langt har håndtert eksepsjonelt dårlig, og offentlig kunngjort at det ikke har noen planer om å slutte å selge brikkene, tilbakekalle dem eller forlenge garantien.

Nøyaktig hvor mange som til slutt vil bli tvunget til å forlate Intel gjenstår å se, men vi krysser fingrene for at det påvirker så få som mulig.