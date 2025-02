Rapport: Israel vil trolig angripe Iran innen midten av året

HQ

Ifølge en fersk rapport fra Washington Post indikerer amerikansk etterretning at Israel sannsynligvis vil iverksette et forebyggende angrep på Irans atomanlegg innen midten av året. Etterretningen tyder på at Israels bombing av Iran i oktober svekket Irans luftforsvar betydelig, noe som skaper en mulighet for et oppfølgingsangrep.

Et slikt angrep ville ha som mål å forsinke Irans kjernefysiske fremgang med uker eller måneder, men det ville også eskalere spenningen i regionen, med risiko for en større konflikt. Selv om president Donald Trump har uttrykt at han foretrekker en forhandlingsløsning, står han fast på at Iran ikke må skaffe seg atomvåpen. Foreløpig gjenstår det å se hvordan situasjonen vil utvikle seg.