Rapport: Just Cause 5 var under utvikling hos Sumo Digital, men ble lagt ned for to år siden

Det har nå gått syv år siden Just Cause 4, og selv om det har gått rykter om en oppfølger, har ingenting materialisert seg. Nå melder Mp1st at det ser ut til at Just Cause 5 faktisk var i støpeskjeen, utviklet av det britiske studioet Sumo Digital.

En tidligere ansatt avslørte på LinkedIn at de jobbet med kjøretøyaspektene på Just Cause 5, men at alt ble lagt ned i 2023. Vi har ingen forklaring på hvorfor Square Enix (som eier merkevaren) tok denne avgjørelsen, men det viser at de inntil for bare to år siden fortsatt prioriterte serien og var villige til å investere i den, noe som forhåpentligvis betyr at noen andre kan plukke opp spillet.

Mp1st bemerker at informasjonen samsvarer med andre LinkedIn-oppføringer fra samme tid, der folk hos Sumo ofte nevnte at de jobbet med en hemmelig åpen verden-tittel i en etablert serie, og det virker rimelig å anta at kanselleringen i det minste delvis ligger bak de store oppsigelsene Sumo Digital har gjort siden den gang.