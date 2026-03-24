Rykte: Kirsten Dunst skal spille med Sydney Sweeney i oppfølgeren til The Housemaid

The Housemaid, basert på boken med samme navn, ble en massiv suksess for både Lionsgate og Sydney Sweeney, og tjente inn over ti ganger produksjonsbudsjettet på billettkontoret. Den fikk også gjennomgående høye seertall, og siden det er en thriller med skrekkelementer, betyr det at det helt sikkert vil komme en oppfølger.

The Housemaid's Secret er allerede annonsert og er basert på den andre boken i samme serie (skrevet av Freida McFadden), og nå melder Deadline at Sweeneys motspiller i den kommende filmen har blitt castet. Det blir ingen ringere enn den prisbelønte og kritikerroste Kirsten Dunst (Bring It On, Spider-Man, Marie Antoinette).

Erin Westerman fra Lionsgate kommenterer:

"Det er et privilegium å bringe The Housemaid's neste kapittel til lerretet med Kirsten Dunst. Hun er et ikon. Karrieren hennes gjenspeiler en ekstraordinær spennvidde og ureddhet. Overfor den alltid magnetiske Sydney Sweeney vil hun være en elektrifiserende kraft i en verden der ingenting er helt som det ser ut til."

Rebecca Sonnenshine skal nok en gang skrive manus, mens Paul Feig skal regissere, så oppskriften på nok en hit er unektelig på plass.