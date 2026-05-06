Rapport: Lengden på 007 First Light har blitt avslørt, og det virker omtrent riktig for et enspillereventyr

I disse dager er AAA-spillverdenen splittet mellom flerspilleropplevelser og massive open-world-titler, der du kan fortape deg i dusinvis eller til og med hundrevis av timer. Vi ser dette med nylige ekstraksjonsskytespill som ARC Raiders eller det enda nyere Far Far West og også i den massive Crimson Desert. Men det er også plass til mer avgrensede enspiller-eventyr, og mai 2026 ser ut til å gi oss et vi virkelig kan se frem til: 007 First Light.

Action-stealth-tittelen fra IO Interactive er planlagt utgitt 27. mai på PC, PS5 og Xbox Series (Nintendo Switch 2-versjonen kommer litt senere, antagelig på sensommeren), og det ser ut til at det kreative teamet har antydet hvor lenge vi skal redde verden i Her Majesty's Service som den unge agenten James Bond.

Ifølge YouTuberen JorRaptor, som angivelig har hatt en prat med medlemmer av utviklingsteamet 007 First Light, inkludert den kreative direktøren (takk, NintendoLife), vil spillet by på en opplevelse som varer i omtrent 20 timer. En varighet som, hvis du spør oss, er ideell for å leve seg helt inn i denne James Bond-opprinnelseshistorien.

Andre titler med sterke narrative tilbud, som Uncharted-serien, varte ikke så lenge (den fjerde delen varte rundt 15 timer) og huskes som utmerkede narrative opplevelser av både kritikere og publikum, så vi må fortsatt vente og se om dette 007 First Light lever opp til forventningene. Foreløpig, og basert på våre inntrykk, ser det ut til å bli en skikkelig hit i år.