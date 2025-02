Rapport: Linda Cerdellini skal spille moren til Jason Voorhees i Friday the 13th prequel-serie

En Friday the 13th prequel-serie er i arbeid, og den kan nettopp ha funnet sin Pamela Voorhees. Linda Cardellini, kjent for sine roller i Scooby-Doo-filmene ved siden av Oscar-vinnende Green Book og Netflix-serien Dead to Me, er klar for å ta på seg rollen.

HQ

Det er ifølge Jeff Sneider, som vanligvis er en ganske pålitelig insider når det gjelder Hollywood-nyheter. Vi har ikke mye mer informasjon om rapporten om at Cardellini er satt til å spille i showet, og at hun er utpekt til rollen som Pamela Voorhees.

Pamela er Jason Voorhees' mor, og selv om Jason kanskje er den mest ikoniske karakteren i Friday the 13th, er det Pamela som ofte blir sett på som den overordnede antagonisten. Prequel-serien, med tittelen Crystal Lake, har foreløpig ingen utgivelsesdato, men fansen håper på lovende nyheter snart.