Rapport: Little Big Planet-studioet Media Molecule var nær ved å bli lagt ned

Det slo ned som en bombe da Sony for noen uker siden kunngjorde at de ville si opp 900 PlayStation-ansatte, legge ned et studio og dessuten legge ned flere spill i ulike utviklingsstadier.

Studioet som dessverre forsvinner, er London Studio, som ble grunnlagt for 22 år siden etter en sammenslåing av Psygnosis og Team Soho. De jobbet med et fantasy-eventyr, som vi nå aldri får se. Men Sony var nær ved å ta en annen beslutning. Ifølge journalisten Ethan Gachs Dead Game-nyhetsbrev var tanken at britiske Media Molecule (Little Big Planet, Dreams) skulle få sparken i stedet.

De har ikke gitt ut et nytt spill siden 2019, da de lanserte den kommersielle floppen Dreams. Hva de jobber med i dag er uklart, men det er bekreftet at det ikke er en Dreams-oppfølger. Sony tror tydeligvis på prosjektet, ettersom de til slutt valgte å legge ned London Studio fordi arbeidet med fantasy-tittelen gikk for sakte.

Så sent som i oktober ble også Media Molecule rystet da rundt 20 personer fikk sparken og grunnleggeren og regissøren Mark Healy forlot studioet.

Takk til GamingBolt