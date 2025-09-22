Rapport: Mad Max: The Wasteland blir gjenskapt for den lille skjermen

HQ

Til tross for mye hype, klarte ikke Furiosa å sette fyr på kinokassen, og den økonomiske skuffelsen skjøv regissør George Millers planlagte Mad Max: The Wasteland på sparebluss. Nå tyder imidlertid nye rykter på at prosjektet kan ha funnet en ny vind - denne gangen som en TV-serie i stedet for en spillefilm.

Miller begynte angivelig å skrive The Wasteland kort tid etter Fury Road, og så for seg en historie som nok en gang fulgte Max Rockatansky, men som utspilte seg før kaoset og galskapen i Fury Road - omtrent i samme tidsepoke som Mad Max-videospillet fra 2015. Informasjonen kommer fra YouTube-kanalen Mad Max Bible, så som alltid må du ta den med en klype salt. Tom Hardy, som spilte Max i Fury Road, har tidligere kommentert The Wasteland og virket tvilende til at det noen gang ville skje. Han har likevel ikke smalt døren helt igjen, og presiserer at hans skepsis handler mer om manusets nåværende tilstand enn selve franchisens helse.

Kan en TV-serie fungere? Absolutt. Mange fans ville med glede ønske mer postapokalyptisk kaos fra George Miller velkommen.