Rapport: Margot Robbie vil gjøre en nyinnspilling av Attack of the 50 Foot Woman med Tim Burton

Etter suksessen med Barbie har Margot Robbie stort sett vært i fødselspermisjon og har hovedsakelig vært å se bak kamera i produsentroller. Nå er hun imidlertid tilbake som skuespiller, og den pålitelige Jeff Sneider skriver at hun har noe virkelig spennende på gang.

HQ

Han hevder at Robbie har slått seg sammen med ingen ringere enn Tim Burton (Beetlejuice, Batman, Charlie og sjokoladefabrikken, Wednesday) for å spille hovedrollen i nyinnspillingen av Attack of the 50 Foot Woman. I tillegg til å spille den gigantiske kvinnen i filmens tittel, har Robbie også en produsentrolle.

Originalen kom ut i 1958 og handler om en kvinne som har blitt forstørret av romvesener, og selv om den ikke ble noen stor suksess, oppnådde filmen kultstatus. Det merkelige premisset passer perfekt for Burton, og Robbie virker som det opplagte valget til hovedrollen som Nancy Fowler Archer (spilt av Allison Hayes i originalen).