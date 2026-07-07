Rapport: Marvels «Blade» er blitt utsatt internt

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Marvels Blade, det neste spillet fra Dishonored-utvikleren Arkane Lyon, har tilsynelatende støtt på enda et hinder. Det var nettopp nylig vi snakket om at spillet potensielt kunne bli kansellert og at Arkane kunne bli lagt ned. Nå har vi fått nyheter om nedbemanninger hos Xbox, og vi vet at situasjonen ikke er fullt så alvorlig, men du bør likevel ikke forvente at Marvels Blade kommer på markedet med det første.

Ifølge The Verges dekning av den store omstillingen hos Xbox har Arkane Lyon overskredet budsjettet for Blade, og prosjektet har blitt utsatt internt. Vi er ikke helt sikre på hva budsjettet for Marvel's Blade er, men det er en utbredt oppfatning, som blant annet deles av Jason Schreier fra Bloomberg, om at mange AAA-prosjekter i disse dager nærmer seg 300 millioner dollar-merket. Det er bare spekulasjoner å si at Marvels Blade koster så mye eller nesten så mye, men med tanke på prosjektets omfang og tiden som er brukt på utviklingen (som antas å ha pågått i hvert fall siden 2022), begynner et eksploderende budsjett å gi mer mening.

Arkane Lyon har ikke gitt ut et spill siden *Deathloop* fra 2021, som ikke helt vant like stor popularitet blant publikum som *Dishonored*-spillene. Siden vi nesten ikke har sett noe av Marvels Blade, er det vanskelig å si om det vil være verdt å vente på når det endelig kommer, men det ser ut til at det er en lang vei igjen før vi får spillet i hendene. Akkurat nå ser Xbox ut til å ville selge seg ut av Arkane Lyon og finne en ny eier til utvikleren.