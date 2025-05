Rapport: Microsoft har satt arbeidet med en håndholdt Xbox på pause

HQ

Det har lenge vært ansett som en åpen hemmelighet at Microsoft jobber med en bærbar Xbox, noe som både har vært ryktet og tydelig antydet av Xbox-ledere. Nylig kom det imidlertid rapporter om at en bærbar Xbox fra Asus vil bli lansert allerede i år, og nå har dette angivelig fått Microsoft til å revurdere planene sine.

Den pålitelige Windows Central-redaktøren Jez Corden skriver at de nå i stedet vil investere ressurser i å optimalisere spillaspektene ved Windows 11, og dermed sørge for at partnerenheter som den nevnte bærbare Asus-maskinvaren vil fungere så godt som mulig. Det betyr imidlertid ikke at de gir opp sin egen konsoll, selv om arbeidet med enheten nå er satt på pause, og rapporten sier at "Microsoft investerer fortsatt dypt i å utvikle sin egen Xbox-spillhåndholdte teknologi i fremtiden".

Antagelig har Microsoft blitt stresset av rapportene om at det å bytte til Steam OS gjør at Windows-baserte bærbare enheter fungerer enda bedre. Derfor velger de nå å handle ved å optimalisere Windows 11 først og fremst, og det vil ikke bli noen oppsigelser som følge av dette. Windows Central understreker også at "Xbox Series X-etterfølgeren er helt trygg, og utviklingen fortsetter i fullt tempo".

Hva synes du om dette, er det riktig prioritering å optimalisere Windows 11 for spill først og la tredjepartsutviklere lansere bærbare Xbox-enheter, eller bør de se etter å få ut sin egen bærbare maskinvare?