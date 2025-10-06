Rykte: Microsoft utviklet et Uncharted-aktig spill for Xbox One
Det skulle være en utfordrer til Naughty Dogs elskede serie av The Coalition, men ble til slutt kansellert.
Xbox 360 var lenge mer populær enn PlayStation 3 og så ut til å ha en god sjanse til å selge bedre enn Sony. Men etter hvert fikk Sony vind i seilene, og mot slutten av generasjonen hadde de solgt mer enn Xbox 360 på verdensbasis (mye takket være en mye større suksess i Japan, mens Xbox 360 var litt større i Vesten).
Det er vanskelig å si nøyaktig når denne snuoperasjonen begynte, men kanskje var det da Microsoft begynte å fokusere på Kinect og casual-spill, og valgte å nesten utelukkende gi ut nye utgaver av kjerneseriene sine: Fable, Forza, Gears of War og Halo - noe som førte til en franchisetretthet. En annen kvalifisert gjetning ville være da Sony lanserte Naughty Dogs oppfølger til Uncharted: Drake's Fortune, nemlig Uncharted 2: Among Thieves. Dette sementerte Naughty Dog som en gigant og beviste hva den vanskelig utviklede PlayStation 3 var i stand til i de rette hendene.
Nå avslører den alltid velinformerte YouTube-kanalen DidYouKnowGaming at Microsoft definitivt la merke til Uncharted-serien og faktisk ønsket å utfordre den med sitt eget alternativ, som gikk under arbeidstittelen Project Ranger. Det ble utviklet av grafikktrollmennene Black Tusk Studios, som senere skiftet navn og ble til Gears of War-studioet The Coalition.
Microsoft hadde stor tro på spillet, som ble vist frem på E3-messen i 2013 (dog uten tittel eller formell kunngjøring), og premisset beskrives som et Mission Impossible-inspirert eventyr.
Vi vet ikke nøyaktig hvorfor spillet ble skrinlagt, men The Coalition fortsatte med å utvikle Gears of War 4 i stedet, og Xbox One klarte aldri å konkurrere med PlayStation 4 når det gjelder salg.
Sjekk ut videoen nedenfor. Det er et veldig interessant innslag med flere glimt av Project Ranger som gir en idé om hvordan det ville ha vært.