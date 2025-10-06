Rykte: Microsoft utviklet et Uncharted-aktig spill for Xbox One

HQ

Xbox 360 var lenge mer populær enn PlayStation 3 og så ut til å ha en god sjanse til å selge bedre enn Sony. Men etter hvert fikk Sony vind i seilene, og mot slutten av generasjonen hadde de solgt mer enn Xbox 360 på verdensbasis (mye takket være en mye større suksess i Japan, mens Xbox 360 var litt større i Vesten).

Det er vanskelig å si nøyaktig når denne snuoperasjonen begynte, men kanskje var det da Microsoft begynte å fokusere på Kinect og casual-spill, og valgte å nesten utelukkende gi ut nye utgaver av kjerneseriene sine: Fable, Forza, Gears of War og Halo - noe som førte til en franchisetretthet. En annen kvalifisert gjetning ville være da Sony lanserte Naughty Dogs oppfølger til Uncharted: Drake's Fortune, nemlig Uncharted 2: Among Thieves. Dette sementerte Naughty Dog som en gigant og beviste hva den vanskelig utviklede PlayStation 3 var i stand til i de rette hendene.

Nå avslører den alltid velinformerte YouTube-kanalen DidYouKnowGaming at Microsoft definitivt la merke til Uncharted-serien og faktisk ønsket å utfordre den med sitt eget alternativ, som gikk under arbeidstittelen Project Ranger. Det ble utviklet av grafikktrollmennene Black Tusk Studios, som senere skiftet navn og ble til Gears of War-studioet The Coalition.

Microsoft hadde stor tro på spillet, som ble vist frem på E3-messen i 2013 (dog uten tittel eller formell kunngjøring), og premisset beskrives som et Mission Impossible-inspirert eventyr.

Vi vet ikke nøyaktig hvorfor spillet ble skrinlagt, men The Coalition fortsatte med å utvikle Gears of War 4 i stedet, og Xbox One klarte aldri å konkurrere med PlayStation 4 når det gjelder salg.

Sjekk ut videoen nedenfor. Det er et veldig interessant innslag med flere glimt av Project Ranger som gir en idé om hvordan det ville ha vært.