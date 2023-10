Rapport: Microsoft vil sluttføre oppkjøpet av Activision Blizzard neste uke

HQ

Det har vært et tema vi har rapportert om ukentlig i over halvannet år, men nå ser det ut til at det kan gå mot slutten. Ifølge en ny rapport fra The Verge vil Microsoft sluttføre oppkjøpet av Activision Blizzard for 68,7 milliarder dollar i neste uke, muligens fredag den 13.

Datoen avhenger av Storbritannias Competition and Markets Authority som forventes å godkjenne avtalen svært snart siden Microsoft har endret Cloud-delen som CMA var bekymret for. Hvis dette skjer, vil det være slutten på en 20 måneder lang prosess og starten på noe nytt når vi får vite mer om Microsofts planer for Activision, Blizzard og King i fremtiden.