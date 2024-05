Rapport: Microsoft vil ta ut saksen igjen, og det vil bli flere kutt

HQ

Denne uken kunngjorde Xbox nedleggelsen av tre studioer i porteføljen og absorpsjonen av en fjerde i Zenimax. Arkane Austin og Tango Gameworks er ikke mer, og det ser ut til at de ikke vil være de siste som forsvinner fra Xbox Game Studios.

En ny rapport fra Jason Schreier hos Bloomberg hevder at et møte med Xbox-ledere og studiohoder fant sted i går (onsdag) der Matt Booty roste Hi-Fi Rush, uten å nevne årsaken til studioets nedleggelse.

Rapporten forteller oss også at Arkane Austin jobbet med to prosjekter, en oppslukende sim og en ny Dishonored, og at både de og Tango (som begynte å skissere en oppfølger til Hi-Fi Rush) ansatte nye ansatte til sine nye titler. Det ser ut til at denne innledende fasen av arbeidet (som logisk nok har liten økonomisk avkastning) etter at begge studioene lanserte spill i fjor, har vært hovedårsaken til deres beslutning om å stenge.

Xbox tilbyr "frivillig sluttpakke" innen Zenimax Studios (Elder Scrolls Online) for å redusere staben, noe som indikerer at nedskjæringene ikke er over ennå. Mange øyne er nå rettet mot id Software (Doom Eternal) og Ninja Theory, som bare er dager unna lanseringen av Senua's Saga: Hellblade II.