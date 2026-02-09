Rapport: Neste generasjons Xbox kan ha flere byggealternativer, enorm prisøkning og utgivelsesdato 2027

HQ

Ettersom vi nærmer oss seks år siden debuten til PS5 og Xbox Series X / S (seks år?!?!!), er alle øyne rettet mot plattformeiere Microsoft og Sony for å se om de snart koker opp ny maskinvare når som helst. Spesielt den neste Xboxen er et hett diskusjonstema, for selv om vi har blitt forsikret om at det vil komme en ny generasjon Xbox-konsoller, vet vi ikke nøyaktig hvordan de kommer til å henvende seg til spillere, siden Xbox Series X/S har falt langt ned på tredjeplass for det grønne laget.

I følge en fersk rapport fra Jez Corden fra Windows Central, jobber Xbox faktisk med en ny bit maskinvare bak kulissene, som har fått kodenavnet "Magnus", av folk som jobber hos AMD. Vi kjenner ikke Xboxs eget interne kodenavn, men vi vet at maskinen er der ute.

Corden tar en titt på ryktene fra forrige uke, generert av AMD-sjef Dr. Lisa Su som sa at selskapet er klar for Xbox for å lansere sin nye maskinvare i 2027. Corden mener imidlertid at det er et "best-case scenario", og at konsollen kan bevege seg bort fra den datoen og inn i 2028, akkurat som mange forventer at PlayStation 6 vil gjøre det.

Prismessig, på grunn av den pågående RAM-mangelen, forventes vi å se en økning ikke bare i våre nåværende generasjons maskiner, men også våre neste generasjons. Corden forventer imidlertid ikke at noen vil bli etterlatt i støvet, ettersom den nye Xboxen angivelig vil være mye som en PC på mange måter. Den vil ha sin egen versjon av Windows forhåndsinstallert, med fokus på spill, men muligheten til å gå tilbake til Windows, omtrent som Steam Deck kan med Linux. Videre vil det angivelig være byggealternativer for denne nye Xboxen, slik at du kan kutte kostnader på viktige steder hvis du ønsker det.

Med Xbox Series X / S som forventes å ha en lang haleende akkurat som PS5, kan du imidlertid forvente at du ikke trenger å skifte den gamle konsollen din på en stund ennå. Med priser som bare forventes å øke, kan det være verdt det bare å henge på den lille stund lenger før du oppgraderer, selv når disse nye maskinene treffer hyllene.