Rapport: NetEase planlegger å stenge Ouka Studio, og Tencent begynner også å trekke tilbake støtten til prosjekter i Japan

Ifølge nære kilder har NetEase sagt opp nesten hele staben i Ouka Studio ved hovedkvarteret i Shibuya i Tokyo. Nyheten har kommet frem via Bloomberg bare en dag etter utgivelsen av Visions of Manaden første originale delen i serien på 15 år. De rapporterer også at de gjenværende ansatte vil bli værende til spillene er ferdig utviklet og finpusset, og deretter stenge studioet for godt.

Tencent, den andre kinesiske giganten i videospillindustrien, skal også ha kuttet kraftig ned på sine investeringer i videospill i Japan, i et forsøk på å styrke den økende globale ekspansjonen av kinesiske utviklingsprosjekter. Kanselleringen og nedleggelsen av Blue Protocol, som ble kunngjort denne uken, er tilsynelatende relatert til denne beslutningen.

Selv om slike grep aldri kommer plutselig, er det liten tvil om at den nylige suksessen til Black Myth: Wukong kan ha fremskyndet og støttet de kinesiske spillmakternes beslutning om å fokusere på den innenlandske industrien fra innsiden.

Hva tror du, vil den japanske spillindustrien lide etter at den kinesiske finansieringen har trukket seg ut, og vil vi se mange flere kinesiske spill komme til Vesten i fremtiden?