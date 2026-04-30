Rapport: Netflix er nå verdens største anime-plattform

For de som ønsker å se anime, har Crunchyroll lenge vært det største og mest åpenbare valget. Men Netflix har utvidet sin tilstedeværelse i asiatiske produksjoner, med et raskt voksende utvalg av anime som inkluderer flere originalserier.

Nå rapporterer Dexerto at denne strategien har gitt resultater, med henvisning til en ny rapport fra GEM Partners. Den viser at Netflix nå er det beste valget for å se anime i syv av ni store markeder, inkludert USA, Tyskland, Storbritannia og Frankrike. Allerede i fjor annonserte Netflix store suksesser på dette området og uttalte i en pressemelding at over 50 % av abonnentene ser på anime.

For å være rettferdig bør det imidlertid bemerkes at Crunchyroll tilbyr et betydelig større utvalg av anime enn Netflix gjør, så hvis du vil ha flere valg og større variasjon, er det dit du bør henvende deg. Tallene er likevel interessante fordi de viser at anime vokser med stormskritt, og at Netflix sannsynligvis vil fortsette å investere tungt i dette området.