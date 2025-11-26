Rapport: Netflix har kansellert nok et Zack Snyder-prosjekt, og potensielt enda flere

HQ

Det var en tid da det så ut til at Zack Snyder og Netflix skulle bli det neste store og flotte partnerskapet. Filmskaperen og strømmetjenesten jobbet sammen for å skape en rekke prosjekter, det være seg Army of the Dead, Twilight of the Gods, og selvfølgelig de to Rebel Moon -filmene, men som alle som har sett disse prosjektene eller fulgt dem løst vet, var ingen av dem akkurat store suksesser...

Faktisk kan man gå så langt som å si at mange av dem var katastrofer, og på denne fronten har en ny rapport fra Forbes gått runden og hevdet at forholdet mellom Snyder og Netflix er så godt som over.

Det sies at streameren har kansellert et tredje prosjekt fra filmskaperen, og at et fjerde ser ut til å ha blitt drept også. I følge Movieweb har Twilight of the Gods nå blitt lagt ned og vil ikke komme tilbake, en noe merkelig beslutning som sannsynligvis viser forholdet mellom paret med tanke på at Netflix liker å debutere tonnevis av ny animasjon fra en rekke forskjellige skapere.

Det er uklart hva det fjerde hermetiske prosjektet er, men det viktigste å merke seg er at Snyders tid som Netflix-skaper ser ut til å være over, ettersom Army of the Dead -franchisen ikke går lenger, og heller ikke Rebel Moon, og likeledes er Twilight of the Gods ferdig nå også.