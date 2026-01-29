Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
nyheter
Mobile Suit Gundam (Live-Action)

Rapport: Netflix ønsker distribusjonsrettigheter til live-action Gundam-filmen

Legendary Pictures og Bandai Namco har jobbet med prosjektet i minst fem år, og Sydney Sweeney er involvert.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt

I fem år har det vært snakk om at Legendary var i ferd med å lage en Gundam-film, men så langt har det ikke skjedd noe vesentlig. I fjor ble det imidlertid rapportert at Sydney Sweeney skulle påta seg en rolle, og med tanke på hennes status i Hollywood, er det neppe en mindre rolle.

HQ

Med en slik stjerne knyttet til prosjektet, ser det ut til at ting begynner å bevege seg. Deadline rapporterer nå at Netflix er interessert i distribusjon, noe som selvfølgelig øker sjansene for betydelig finansiering og at Bandai Namcos mechs vil få den oppmerksomheten de fortjener.

Bandai Namco sies også å være involvert i prosjektet for å sikre at alt går greit, og Jim Mickle er satt til å regissere. Han har tidligere jobbet hovedsakelig med skrekkfokuserte prosjekter som We Are What We Are og Cold in July, men han har også vært med på å skape de anerkjente seriene Hap and Leonard og Sweet Tooth.

Netflix' engasjement vil selvfølgelig være et stort løft for Gundam, men samtidig kan vi ikke la være å føle at dette er en film som burde vises på kino. De gigantiske mechene fra originalen vil sannsynligvis nytes best på den største skjermen du kan finne.

Mobile Suit Gundam (Live-Action)

Relaterte tekster



Loading next content