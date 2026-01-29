Rapport: Netflix ønsker distribusjonsrettigheter til live-action Gundam-filmen

I fem år har det vært snakk om at Legendary var i ferd med å lage en Gundam-film, men så langt har det ikke skjedd noe vesentlig. I fjor ble det imidlertid rapportert at Sydney Sweeney skulle påta seg en rolle, og med tanke på hennes status i Hollywood, er det neppe en mindre rolle.

HQ

Med en slik stjerne knyttet til prosjektet, ser det ut til at ting begynner å bevege seg. Deadline rapporterer nå at Netflix er interessert i distribusjon, noe som selvfølgelig øker sjansene for betydelig finansiering og at Bandai Namcos mechs vil få den oppmerksomheten de fortjener.

Bandai Namco sies også å være involvert i prosjektet for å sikre at alt går greit, og Jim Mickle er satt til å regissere. Han har tidligere jobbet hovedsakelig med skrekkfokuserte prosjekter som We Are What We Are og Cold in July, men han har også vært med på å skape de anerkjente seriene Hap and Leonard og Sweet Tooth.

Netflix' engasjement vil selvfølgelig være et stort løft for Gundam, men samtidig kan vi ikke la være å føle at dette er en film som burde vises på kino. De gigantiske mechene fra originalen vil sannsynligvis nytes best på den største skjermen du kan finne.