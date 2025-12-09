Rykte: Netflix vurderte å kjøpe Disney før Warner

HQ

Det kom som en bombe i forrige uke at Netflix nå kjøper Warner (forutsatt at ingen konkurransemyndigheter setter bremser på avtalen), etter en periode med spekulasjoner blant flere selskaper. Men ... ifølge Bloomberg var det mange alternativer for Netflix, som tilsynelatende har en enorm lommebok å spille med.

Bloomberg rapporterer at Netflix før dette enorme kjøpet også vurderte å overta EA, Fox og Disney selv (som er verdt mindre enn halvparten av Netflix). Til slutt falt valget på Warner, men de kunne ha kjøpt en spillgigant i stedet - som nå gikk til Saudi-Arabia - eller et annet amerikansk ikon som også har sin egen strømmetjeneste.