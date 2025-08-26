Rapport: Nintendo ber utviklere om å stole på bakoverkompatibilitet i stedet for å gi ut Switch 2 devkits

HQ

Nintendo Switch 2 fortsetter å selge som varmt hvetebrød, men mens det er mange spill som fortsetter å slippe for den nye og forbedrede hybridplattformen, kan vi se at noen tredjepartsutviklere sliter med å få spillet sitt på den. Det er tilsynelatende takket være Nintendos selektive prosess for Nintendo Switch 2 devkits.

Digital Foundry har snakket med flere utviklere og bransjemedlemmer på Gamescom, og rapporterer at utviklere får beskjed om at de bør sende spill på Nintendo Switch og stole på bakoverkompatibilitet.

"Det er mange utviklere som ikke klarer å få tak i Switch 2 dev kits. Vi snakket med mange utviklere på Gamescom i år, og mange av dem sa det samme: De ønsker å sende på Switch 2. De vil gjerne lage Switch 2-versjoner [av spillene sine]. De kan ikke få maskinvaren. Det er veldig vanskelig."

Vi må vente og se om denne situasjonen kan forbedre seg over tid, men akkurat nå hører vi om og har sett noen Switch 2-porter som rett og slett ikke treffer merket (host host, Elden Ring, host), og man begynner å lure på om de dukker opp på grunn av mangel på devkits.