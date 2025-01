Rapport: Nintendo klargjør 20 millioner Switch 2-enheter for sitt første år

HQ

Det ser ut til at Nintendo har gjort seg klar for stormen som Switch 2-lanseringen vil bli. I hvert fall hvis man skal tro de siste dataene fra analytikere, ettersom de peker på at Nintendo er klare for at opptil 20 millioner enheter av Nintendo Switch 2 vil bli solgt i løpet av konsollens første år.

Disse dataene kommer fra Bloomberg. Nærmere bestemt kommer det fra Robin Zhu, analytiker hos Sanford C. Bernstein. Vi kan forestille oss at Nintendo har forventet mye hype rundt denne kommende konsollen, og som dagens trailer og reaksjonen på den har vist, er folk mer enn klare for den.

Spillere er stort sett fornøyde med disse tallene, da de peker på at skalpere blir skjøvet til den ene siden når det gjelder salg av Nintendo Switch 2. Men med etterspørselen som kommer, må vi se om 20 millioner er nok. Det er akkurat så populær denne konsollen kan bli, spesielt hvis den har programvaren som matcher hypen rundt maskinvaren.