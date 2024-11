Rapport: Nintendo klargjør 2,5 ganger så mange Switch 2-konsoller sammenlignet med Switch

HQ

Nintendo har kanskje ikke engang avslørt Switch 2 ennå, men vi vet alle at den kommer, og de forbereder seg på en storslagen lansering. Det ser ut til at rundt 2,5 ganger så mange Switcher som var tilgjengelig ved lanseringen vil være målet for etterfølgeren.

Fra Famiboards, den samme brukeren som viste frem skisser av den antatte Switch 2-modellen, avslørte en kodet melding som ga oss dette tallet for det antatte enhetssalget. Med litt matematikk gjort av de herlige menneskene på NintendoLife, kan vi se at dette setter rekkevidden av Switch 2-enheter på rundt 7 millioner, eller 6,85 millioner hvis vi er ordentlige med tallene våre.

Med tanke på at det var ganske vanskelig å få tak i en Switch ved lansering (ikke så ille som det var å få tak i en PS5 i 2020/2021, vel å merke), og at skalpering har blitt mer utbredt, er det lett å se hvorfor Nintendo ønsker å lage så mange Switch-efterfølgere som mulig. Nå må de bare sørge for at det er en konsoll som er verdt å kjøpe i millionklassen.