Rapport: Nintendo og Samsung jobber med en Switch 2 OLED

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Switch 2 feiret nylig sitt ettårsjubileum, og det ser ut til at Nintendo nå er i ferd med å forberede en oppdatert versjon av den populære hybridkonsollen. ZDNET Korea melder nå at Nintendo, i samarbeid med Samsung, utvikler en OLED-versjon av Switch 2, og utforsker måter å holde prisen nede på til tross for komponentmangel.

Ifølge en kilde kan masseproduksjonen starte allerede neste år eller tidlig i 2028 hvis alt går etter planen (oversatt med DeepL):

«Nintendo vurderer å lansere en Switch 2 OLED-modell med oppløsningen oppgradert fra Switch 1 OLED-modellens HD (1280x720) til FHD (1920x1080). Hvis det blir besluttet å lansere Switch 2 OLED-modellen, vil produktutviklingen trolig starte innen utgangen av året.»

Selvfølgelig er ingenting offisielt bekreftet ennå, men de siste årene har Nintendo hatt store problemer med lekkasjer, og praktisk talt alt om Switch 2 har blitt avslørt før den faktisk ble presentert. En OLED-versjon forventes uansett å bli lansert før eller senere, selv om det ser ut til å være like stor etterspørsel etter en mindre, mer bærbar versjon og en dedikert hjemmekonsoll.

Ville du være interessert i en Switch 2 OLED?