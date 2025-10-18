Rapport: Nintendo øker produksjonen av Switch 2-konsoller massivt

HQ

Å rapportere at Switch 2 selger eksepsjonelt godt begynner å bli som å si at det er mange mikrotransaksjoner i store sportsspill. Det vet alle allerede. Likevel fortsetter Switch 2 å få fart, og nå rapporterer Bloomberg at Nintendo har økt produksjonen av enheten ytterligere.

Tidligere ble det sagt at 15 millioner konsoller ville bli solgt i løpet av det første året, noe som er absurd bra, men nå har Nintendo satt opp tempoet og prøver å få ut 25 millioner konsoller innen 31. mars neste år. Nintendo er "sannsynlig å komfortabelt overgå analytikernes estimater for salg av 17,6 millioner enheter i regnskapsåret" og i stedet sier Bloomberg at 20 millioner av disse produserte konsollene vil bli solgt til sluttkunder dette regnskapsåret - mens resten vil være starten på det neste, som kan vise seg å være enda bedre.

Nyheten fikk aksjekursen til å hoppe mer enn 2 % oppover. Salget går fortsatt utrolig bra, men tempoet i spillutgivelsene er litt tregt, noe de forhåpentligvis vil kunne rette opp i 2026.