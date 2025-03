Rapport: Nintendo vil lage forbedrede versjoner av Switch-spill for Switch 2

HQ

Det er fortsatt noen dager igjen til Nintendo Switch 2 Direct, hvor vi sannsynligvis vil få høre alt om maskinvaren og programvaren som lanseres med konsollen senere i år. Vi har kanskje allerede en anelse om hvilke spill som kan komme til Nintendo Switch 2, spesielt når det gjelder tidligere Switch-eksklusiver.

Som oppdaget av GamingBolt, avslører en ny offisiell Nintendo-webside som forklarer det virtuelle spillkortsystemet som skal introduseres i neste måneds systemoppdatering, også noe om Nintendo Switch 2-spill.

"Nintendo Switch 2 eksklusive spill og Nintendo Switch 2 Edition-spill kan bare lastes inn på et Nintendo Switch 2-system," bemerker websiden. Dette indikerer at mens noen spill bare vil kunne spilles på en Switch 2, vil det også være titler som kan spilles på den nye konsollen via en ny utgave.

Dette peker mot at Nintendo Switch-spill vil få oppdaterte og sannsynligvis forbedrede versjoner for Nintendo Switch 2. Det gir mye mening for Nintendo å ta i bruk denne tilnærmingen, da det vil gjøre det mulig for folk som er frustrerte over ytelsen til den originale Switch, å oppleve de mer krevende titlene i et nytt lys.