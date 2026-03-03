Rykte: Ny versjon av The Wolf Among Us 2 skal avsløres i år og slippes i 2027

HQ

Det er godt over ti år siden Telltale først skjenket oss sin versjon av Bigby Wolf og Bill Willinghams Fables-univers. Det er også nesten ti år siden vi først fikk avsløringen av The Wolf Among Us 2. Men til tross for at det først ble avslørt for oss i 2017, er vi ikke nærmere å få vår oppfølger.

Det er i hvert fall slik det ser ut. En ny rapport fra Press Over peker på at The Wolf Among Us 2 potensielt kan få en ny avsløring i år, etter å ha gått under sin andre runde med omstartet utvikling. I følge Press Over's info har spillet blitt utviklet i Argentina fra rundt slutten av 2025.

Dette vil tilsynelatende føre til en utgivelse av The Wolf Among Us 2 i 2027. Som alltid med rapportering som dette, er det verdt å ta det med en klype salt til noe mer offisielt er bekreftet. Etter at vi ikke har hatt annet enn radiotaushet i årevis fra The Wolf Among Us 2, er det vanskelig å tro at det kan komme vår vei så snart, men merkeligere ting har skjedd.