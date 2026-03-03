Rykte: Ny versjon av The Wolf Among Us 2 skal avsløres i år og slippes i 2027
Etter at utviklingen startet på nytt for andre gang, ser det ut til at Telltales etterlengtede oppfølger snart kan være rundt hjørnet.
Det er godt over ti år siden Telltale først skjenket oss sin versjon av Bigby Wolf og Bill Willinghams Fables-univers. Det er også nesten ti år siden vi først fikk avsløringen av The Wolf Among Us 2. Men til tross for at det først ble avslørt for oss i 2017, er vi ikke nærmere å få vår oppfølger.
Det er i hvert fall slik det ser ut. En ny rapport fra Press Over peker på at The Wolf Among Us 2 potensielt kan få en ny avsløring i år, etter å ha gått under sin andre runde med omstartet utvikling. I følge Press Over's info har spillet blitt utviklet i Argentina fra rundt slutten av 2025.
Dette vil tilsynelatende føre til en utgivelse av The Wolf Among Us 2 i 2027. Som alltid med rapportering som dette, er det verdt å ta det med en klype salt til noe mer offisielt er bekreftet. Etter at vi ikke har hatt annet enn radiotaushet i årevis fra The Wolf Among Us 2, er det vanskelig å tro at det kan komme vår vei så snart, men merkeligere ting har skjedd.