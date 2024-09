Rapport: Ocean's 14 er under arbeid, George Clooney og Brad Pitt kommer tilbake

En ny Ocean's-film kan være på trappene. Brekkfilmene som startet med klassikeren Ocean's Eleven kan være på vei tilbake, seks år etter at Ocean's 8 kom ut og mer enn 15 år siden Ocean's Thirteen.

HQ

Ifølge Deadline kommer Ocean's 14 ikke til å bli en spin-off som Ocean's 8, og vil ha George Clooney og Brad Pitt i hovedrollene igjen. Edward Berger, kjent for Intet nytt fra vestfronten, skal også regissere.

Det er også forventet at store navn som Casey Affleck og Matt Damon kommer tilbake til oppfølgeren, ettersom de har vært en del av serien siden starten. Clooney ser ut til å mene at manuset er sterkt denne gangen, så la oss håpe at det kan leve opp til forventningene.