Rapport: Overcooked blir realityserie på Netflix

HQ

Hvis du har spilt Overcooked, vet du at det er få titler som byr på det samme ektefølte stresset og frustrasjonen som å prøve å servere hamburgere eller sushi til kunder i et absurd dårlig designet kjøkken der du er stuet sammen med andre kokker i et stadig økende tempo.

Konseptet er genialt, og Netflix og A24 er tilsynelatende enige, for ifølge Deadline jobber de for tiden med en reality-konkurranse med lag som alle er inspirert av Overcooked. I tillegg til fans av spillet, antas det at konseptet også kan nå et bredere publikum når kokkene må lage mat i bisarrt designede kjøkken som kan bevege seg, har urimelige hindringer og alle slags flaskehalser.

Det er fortsatt uklart når vi kan forvente premieren, men det høres i hvert fall ikke mer latterlig ut enn mange andre realityprogrammer, så vi kan definitivt se for oss at dette blir lettbent og stressende underholdning som vil slå an. I tillegg vil flere personer fra utvikleren Ghost Town Games være involvert i produksjonen for å sikre at den er autentisk.

Flere og flere spill blir omgjort til filmer og TV-serier i disse dager, men det er fortsatt uvanlig at de blir til realityserier, så vi kan trygt anta at TV-selskapene vil følge dette med stor interesse for å se om det er noe som vil bli en seersuksess.