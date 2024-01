Rapport: PC-spill har større markedsandel enn alle konsoller til sammen

HQ

PC-spilling vokser så det suser, og ifølge en ny rapport har det gått forbi konsollene i omsetning - med god margin, og den totale markedsverdien anslås nå til mer enn 45 milliarder dollar i USA. Dette kan sammenlignes med konsollene, som til sammen står for rundt 30 milliarder dollar.

Men det er ikke bare når det gjelder markedsverdi at PC-er nå trumfer konsoller, men også antall spillere. Det å ha en estetisk tiltalende spillcomputer er rett og slett blitt mainstream og allment akseptert, noe Steam, Game Pass, EA Play og Epic Games Store har banet vei for.

Betyr dette at konsoller snart hører fortiden til? Ja, det er noen utviklere som definitivt tror det, blant annet Naoki Yoshida, som er kjent for å være ansvarlig for mange av de siste Final Fantasy-spillene - og som i et intervju nylig fortalte at han er overbevist om at denne eller neste generasjon konsoller blir den siste.

Hva tror du, kommer PC-en til å ta helt over, eller vil konsollene overleve?