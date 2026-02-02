Rapport: PC-spill vil krympe med opptil 9 % på grunn av bygging av AI-infrastruktur

HQ

Det er ganske tydelig ut fra dagens RAM-priser - og snart også SSD-priser - at presset for å utvide AI-infrastrukturen gjør det vanskeligere for vanlige forbrukere å kjøpe komponenter til standard spillmaskinvare. Det er bred enighet om at dette vil ha en ganske drastisk innvirkning på markedet, og nå er det satt opp noen konkrete tall for å beskrive hvordan denne innvirkningen kan se ut.

PC World intervjuet nylig bransjeanalytikeren Dr. Ian Cutress, som påpekte at på grunn av avtaler mellom Nvidia og Intel - og ytterligere avtaler mellom disse to og produsenter som Asus og Acer - som alle er fokusert på å utvide AI-infrastrukturen, kommer prisøkningene til å bli ganske betydelige.

Det anslås at dette kan ramme PC-spillmarkedet, og salget av forbrukerfokuserte komponenter generelt, med så mye som 9 %, og det skyldes RAM-mangel alene.

"Chipprodusentene er mindre interessert i å lansere nye produkter for PC fordi det er et fallende marked på kort sikt."

Det påpekes deretter at alle disse produsentene vender seg mot AI "for å tjene raske penger".