Rapport: Phoebe Waller-Bridges Tomb Raider-serie har fortsatt ikke noe manus

Det er noen forskjellige Tomb Raider filmatiseringer på gang for tiden. Etter live-action-filmen med Alicia Vikander i hovedrollen, som aldri klarte å utvikle seg til noe videre, jobber Netflix for øyeblikket med en andre sesong av sitt anime-prosjekt, og Prime Video prøver fortsatt å lage en live-action-serie med Fleabags Phoebe Waller-Bridge i spissen.

Det ser imidlertid ut til at sistnevnte fortsatt er veldig, veldig langt unna, og kanskje til og med i fare for å bli kansellert helt. Vi sier dette fordi det i en nylig Puck News-rapport heter at prosjektet allerede har gjennomgått to forfatterrom, sett titalls millioner dollar brukt på det, og likevel er det ingenting av substans å vise til det, ikke engang en manusidee.

Spesifikt heter det i rapporten at Waller-Bridge ikke hadde klart å komme med noen ideer til fremtidige prosjekter i løpet av de første tre årene av hennes første titt-avtale med streameren, og likevel fikk avtalen hennes med Prime Video fornyet, som tre år etter det - og etter å ha fått styring av den plukket opp Tomb Raider-serien fra mai i fjor - fortsatt ikke har noe å vise for det.

"Tomb Raider, som Waller-Bridge har jobbet med og som Salke personlig overvåket etter å ha kunngjort en serieopphenting i mai i fjor, har nå gått gjennom to forfatterrom og flere titalls millioner dollar i utviklingskostnader. Det finnes fortsatt ikke noe manus."

I hovedsak, hvis du har håpet på informasjon om dette prosjektet snart, ikke hold pusten på det.