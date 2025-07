Rapport: Plants vs. Zombies 3 har blitt kansellert

HQ

Plants vs. Zombies fra 2009 og oppfølgeren Plants vs. Zombies fra 2012 var begge enormt populære, og hadde til og med den svært vellykkede spin-offen Plants vs. Zombies: Garden Warfare i 2014. Men etter det gikk det litt tregt med serien.

Det finnes ingen Plants vs. Zombies 3, og Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2 var designet som et direktesendt spill uten sjarmen til originalen, som raskt mistet pusten. Det var først i fjor at vi begynte å få livstegn fra Plants vs. Zombies 3, men mottakelsen har tilsynelatende vært svært laber.

Nå skriver en 3D-artist på Reddit at han jobbet med prosjektet og viser noen bilder fra det via ArtStation, og avslører at det ble kansellert. Vi får ingen forklaring på hvorfor, men spontant føles det som om en Plants vs. Zombies 3 er noe som ville ha passet veldig godt inn i dagens spillmarked.

Selv om PopCap Games og EA skulle gjenoppta prosjektet igjen, vil det ikke bli utgitt på lang tid.