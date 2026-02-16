Rapport: PlayStation 6 er forsinket til 2028 eller 2029

HQ

For noen uker siden rapporterte vi om en MST Financial-analytiker som i en rapport uttalte at Sony neppe kommer til å lansere PlayStation 6 i 2027, slik det har gått mange rykter om. I stedet mente han at Sony hadde bestemt seg for å utsette konsollen, som vil bli "forsinket lenger enn mange forventet."

Nå rapporterer Bloomberg det samme, med henvisning til skyhøye komponentpriser som årsak. De tror at PlayStation 6 kan bli forsinket til 2028 eller til og med 2029. Dette ser også ut til å få andre konsekvenser i spillverdenen, og i samme artikkel kan vi lese at Nintendo tilsynelatende vurderer å øke prisen på Switch 2 i løpet av året.

Foreløpig er dette bare rykter, og Bloomberg skriver at verken Sony eller Nintendo har bekreftet saken, men mye tyder på at trenden med stadig dyrere maskinvare de siste årene vil fortsette, noe som også kan bety at Sony ikke ser det som en god idé å slippe en ny konsoll.

Som kjent er også Microsoft i ferd med å lansere en ny Xbox, som det tidligere har gått rykter om at skulle komme i 2027, men Bloomberg sier ikke om dette faktisk er tilfelle.