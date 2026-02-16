Rapport: PlayStation 6 vil ikke bare bruke AMD RDNA 5 GPU

HQ

Hva går inn i å lage en videospillkonsoll? Mye, tydeligvis, og det meste av det er ganske unik teknologi som betyr at en maskin som på papiret er mye mindre kraftig enn den kraftige PC-en din, likevel kjører spill utrolig bra. Det er nesten som en magi, som Sony ser ut til å forstå veldig godt, ettersom nylige rykter hevder at de for PS6 nok en gang tar i bruk en unik stil til sin konsoll-GPU.

I følge leaker KeplerL2 vil den kommende PlayStation 6 ikke stole helt på AMDs kommende RDNA 5 GPU. Dette forteller oss ikke mye om den potensielle ytelsen til konsollen, men det viser at Sony holder seg til sine våpen, ettersom PlayStation 5 valgte en lignende tilnærming.

PlayStation 5 blandet RDNA 1-arkitektur med strålesporing for sin interne GPU, og det er derfor sannsynlig at PlayStation 6 vil ha et lignende nivå av ekstra funksjonalitet. Igjen, siden denne konsollen ikke har blitt offisielt avduket, kan vi bare ta dette som et rykte eller en lekkasjerapport for nå. Men ettersom de siste nyhetene blir mer opptatt av de kommende konsollene, må vi lure på om spillere får en kløe for en ny maskinvare.