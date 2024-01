Rapport: Prince of Persia: The Lost Crown har solgt rundt 300 000 enheter

HQ

Prince of Persia: The Lost Crown var et friskt pust for mange gamle fans. Spillet kombinerer morsom grafikk med rask og spennende gameplay, og vi likte det godt i vår anmeldelse, og det ser ut til at de som har sjekket det ut, har lignende ting å si.

Men en positiv mottakelse er ikke alltid ensbetydende med høye salgstall. I en lang rapport fra Insider Gaming som tar for seg alt som har med Ubisoft å gjøre, kommer det frem at Prince of Persia: The Lost Crown har nådd 300 000 spillere. Det betyr at spillet ikke nådde opp til Ubisofts forventninger, til tross for at det ble hyllet av kritikerne.

Avatar: Frontiers of Pandora solgte litt bedre, med 1,9 millioner eksemplarer og en omsetning på over 100 millioner dollar. Det var imidlertid større forventninger til spillet, og hadde det blitt lansert i 2022 samtidig med Avatar: The Way of Water, hadde det kanskje innfridd forventningene.

Assassin's Creed Mirage er Ubisofts beste nyutgivelse med 5 millioner solgte eksemplarer siden lanseringen i oktober i fjor.

