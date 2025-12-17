Rapport: Problemet med etterslep med Gamecube på Switch Online ser ut til å ha blitt løst

HQ

Nintendo gjør ofte ting i det stille, og i stedet for å kunngjøre noe dager eller uker i forveien, kan de bare slippe noe etterlengtet og så knapt kommentere det. Og det ser ut til at Nintendo nå har gjort nettopp det.

Via Resetera har det nå blitt bemerket at de tidligere laggy Gamecube-spillene som er inkludert i Switch Online + Expansion Pack-abonnementet nå ser ut til å ha blitt løst. Alle unntatt ett av spillene sies å være betydelig raskere, noe som er spesielt gode nyheter for de som spiller reaksjonsintensive titler som F-Zero GX og Soul Calibur II.

Så hva er det eneste unntaket? Jo, The Legend of Zelda: The Wind Waker. Av en eller annen ukjent grunn er det fortsatt laggy, men forhåpentligvis er det bare et tidsspørsmål før det også blir fikset - og problemet kan forvises til historiebøkene.